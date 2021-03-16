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Posted 16 марта 2021, 09:03

Published 16 марта 2021, 09:03

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Эта битва проиграна: в Ростовской области не спасли несколько территорий от COVID

Эта битва проиграна: в Ростовской области не спасли несколько территорий от COVID

16 марта 2021, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за последние 24 часа коронавирусом заразились 246 человек в 38 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 94 пациента. Также случаи заражения зарегистрировали в Батайске, Новочеркасске, Гуково и Таганроге.

Подтвердили случаи заболевания в Морозовском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском, Цимлянском районах. В больницах лечатся 1719 человек. За все время заразились 77225 человек, вылечились 68564 местных жителя. Умерли из-за коронавируса 3320 пациентов.

За последние сутки скончались четыре женщины и мужчина, им было от 42 до 86 лет. Ранее в Ростовской области назвали районы, где не видно конца пандемии.

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