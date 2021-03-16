Прокуратура Москвы изучит факт нападения овчарки на 2-летнюю девочку

Как сообщает iz.ru, в момент нападения немецкой овчарки девочка в возрасте двух лет в сопровождении матери находилась на лестничной площадке. Намордника на собаке не было. Известно, что владелец животного не мог оказать сопротивление. В результате ребенка госпитализировали в медучреждение.