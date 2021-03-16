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Прокуратура Москвы изучит факт нападения овчарки на 2-летнюю девочку

16 марта 2021, 11:28
Фото: pxhere.com
В Москве прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 марта, в одном из жилых домов на улице Новгородской.

Как сообщает iz.ru, в момент нападения немецкой овчарки девочка в возрасте двух лет в сопровождении матери находилась на лестничной площадке. Намордника на собаке не было. Известно, что владелец животного не мог оказать сопротивление. В результате ребенка госпитализировали в медучреждение.

Проверка позволит установить причины и детали инцидента. Кроме того, специалисты оценят, насколько были соблюдены ветеринарные правила и законодательные требования об ответственном обращении с животными. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

#Новости#Происшествия
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