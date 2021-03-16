Ребенок ростовской семьи на отдыхе лишился пальца

«Мы уже дважды отдыхали здесь, и все было нормально. В этот раз заселились, спустились в поплавать. Муж пошел в большой бассейн, дети — в маленький, детский, а я вернулась в номер за забытой вещью. И когда вернулась назад, ко мне подбегает сын, и я вижу, что у него на мизинце на правой руке практически нет двух фаланг, торчит одна кость, — рассказывает Светлана Веселкова. — Приехала скорая, мы с сыном поехали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. И теперь у него нет мизинца».