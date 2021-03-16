Ребенок ростовской семьи на отдыхе лишился пальца

Трагедия с 8-летним мальчиком произошла в детском бассейне термального комплекса «Изумруд», куда семья поехала отдыхать в ноябре 2020 года.
«Мы уже дважды отдыхали здесь, и все было нормально. В этот раз заселились, спустились в поплавать. Муж пошел в большой бассейн, дети — в маленький, детский, а я вернулась в номер за забытой вещью. И когда вернулась назад, ко мне подбегает сын, и я вижу, что у него на мизинце на правой руке практически нет двух фаланг, торчит одна кость, — рассказывает Светлана Веселкова. — Приехала скорая, мы с сыном поехали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. И теперь у него нет мизинца».
Веселкова добавляет, что муж просматривая камеры увидел, что сын с сестрой залезли со стороны горки, которая прикреплена не правильно.
«Когда ребенок катился с горки, он схватился за бортик руками, а там был штырь, на который попал мизинец, — сообщает ростовчанка. — Хозяйка „Изумруда“ стала обвинять нас в том, что это мы виноваты, недоглядели за ребенком. Но когда уже в Ростове мы обратились к адвокату, он пояснил, что нашей халатности нет, а на лицо очевидное нарушение техники безопасности».
На место трагедии приехали представители правоохранительных органов поселка Мостовской. Завели уголовное дело.
«С нас взяли показания, пообещали вызвать в суд. Но с тех пор ничего не происходит. Нам позвонила хозяйка „Изумруда“, извинилась и прислала 25 тыс. рублей — якобы на фрукты и на бензин», — говорит Веселкова.