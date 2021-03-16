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Ребенок ростовской семьи на отдыхе лишился пальца

16 марта 2021, 17:27
Фото: pixabay.com
Семья из Ростова с тремя детьми поехала на отдых в пос. Мостовской Краснодарского края, там в термальном комплексе «Изумруд» мальчик лишился пальца, сообщает RostovGazeta мать ребенка Светлана Веселкова.

Трагедия с 8-летним мальчиком произошла в детском бассейне термального комплекса «Изумруд», куда семья поехала отдыхать в ноябре 2020 года.

«Мы уже дважды отдыхали здесь, и все было нормально. В этот раз заселились, спустились в поплавать. Муж пошел в большой бассейн, дети — в маленький, детский, а я вернулась в номер за забытой вещью. И когда вернулась назад, ко мне подбегает сын, и я вижу, что у него на мизинце на правой руке практически нет двух фаланг, торчит одна кость, — рассказывает Светлана Веселкова. — Приехала скорая, мы с сыном поехали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. И теперь у него нет мизинца».

Веселкова добавляет, что муж просматривая камеры увидел, что сын с сестрой залезли со стороны горки, которая прикреплена не правильно.

«Когда ребенок катился с горки, он схватился за бортик руками, а там был штырь, на который попал мизинец, — сообщает ростовчанка. — Хозяйка „Изумруда“ стала обвинять нас в том, что это мы виноваты, недоглядели за ребенком. Но когда уже в Ростове мы обратились к адвокату, он пояснил, что нашей халатности нет, а на лицо очевидное нарушение техники безопасности».

На место трагедии приехали представители правоохранительных органов поселка Мостовской. Завели уголовное дело.

«С нас взяли показания, пообещали вызвать в суд. Но с тех пор ничего не происходит. Нам позвонила хозяйка „Изумруда“, извинилась и прислала 25 тыс. рублей — якобы на фрукты и на бензин», — говорит Веселкова.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов — граница с Украиной.

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