Российские ученые выполнили первую в мире операцию по выращиванию клеток сетчатки

Как отметил Евгений Кегелес, младший научный сотрудник лаборатории геномной инженерии, ученые провели эксперимент на мышах нескольких категорий. Были грызуны с моделью глаукомы, грызуны, у которых наблюдалось повышенное внутриглазное давление, мыши с удаленными собственными ганглионарами, а также новорожденные грызуны. Была проверена гипотеза более быстрой приживаемости молодых ганглионарных клеток в формирующейся сетчатке. В итоге выяснилось, что клетки встроились и прорастили аксоны, позволяющие связать глаз и мозг. Лучше всего клетки выжили у новорожденных грызунов.