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Российские ученые выполнили первую в мире операцию по выращиванию клеток сетчатки

16 марта 2021, 11:22
Фото: pxhere.com
Ученые МФТИ совместно с исследователями Гарварда успешно выполнили первую в мире операцию по выращиванию клеток сетчатки, способных врастать в глаза. К повреждению клеток приводит развитие глаукомы.

По сообщению iz.ru, технологию протестировали на мышах, и после эксперимента ученые убедились, что клетки способны к выживанию после врастания в течение года.

Как отметил Евгений Кегелес, младший научный сотрудник лаборатории геномной инженерии, ученые провели эксперимент на мышах нескольких категорий. Были грызуны с моделью глаукомы, грызуны, у которых наблюдалось повышенное внутриглазное давление, мыши с удаленными собственными ганглионарами, а также новорожденные грызуны. Была проверена гипотеза более быстрой приживаемости молодых ганглионарных клеток в формирующейся сетчатке. В итоге выяснилось, что клетки встроились и прорастили аксоны, позволяющие связать глаз и мозг. Лучше всего клетки выжили у новорожденных грызунов.

Для грызунов клетки сетчатки можно вырастить приблизительно за 3 недели, для людей - за 50-100 дней. В редких случаях возможны отторжения глаза, что затруднит взращивание клеток для пациентов с глаукомой. Поэтому можно подумать над созданием банка клеток. При этом срок начала использования технологии в медицине оценивается приблизительно в 10 лет.

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