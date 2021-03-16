Российские ученые выполнили первую в мире операцию по выращиванию клеток сетчатки

По сообщению iz.ru, технологию протестировали на мышах, и после эксперимента ученые убедились, что клетки способны к выживанию после врастания в течение года.
Как отметил Евгений Кегелес, младший научный сотрудник лаборатории геномной инженерии, ученые провели эксперимент на мышах нескольких категорий. Были грызуны с моделью глаукомы, грызуны, у которых наблюдалось повышенное внутриглазное давление, мыши с удаленными собственными ганглионарами, а также новорожденные грызуны. Была проверена гипотеза более быстрой приживаемости молодых ганглионарных клеток в формирующейся сетчатке. В итоге выяснилось, что клетки встроились и прорастили аксоны, позволяющие связать глаз и мозг. Лучше всего клетки выжили у новорожденных грызунов.
Для грызунов клетки сетчатки можно вырастить приблизительно за 3 недели, для людей - за 50-100 дней. В редких случаях возможны отторжения глаза, что затруднит взращивание клеток для пациентов с глаукомой. Поэтому можно подумать над созданием банка клеток. При этом срок начала использования технологии в медицине оценивается приблизительно в 10 лет.