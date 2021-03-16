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Свыше 80% россиян высказались положительно о воссоединении Крыма с РФ

16 марта 2021, 11:50
Фото: pxhere.com
ВЦИОМ провел опрос накануне 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Оказалось, что 81% жителей страны оценивают присоединение республики положительно. При этом 82% согласны, что РФ, воссоединившись с Крымом, доказала, что способна к отстаиванию своих национальных интересов. Около 86% полагают, что Россия предприняла правильный шаг, приняв Крым и Севастополь в состав РФ. Примерно 63% россиян испытывают чувство гордости, когда слышат о воссоединении Крыма с РФ.

Получается, что распространившееся мнение о некоей «эрозии крымского консенсуса» не имеет под собой фактов. Согласие между жителями России по «крымскому вопросу» в настоящее время так же крепко, как и семью годами ранее, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.

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