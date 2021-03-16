Свыше 80% россиян высказались положительно о воссоединении Крыма с РФ

Оказалось, что 81% жителей страны оценивают присоединение республики положительно. При этом 82% согласны, что РФ, воссоединившись с Крымом, доказала, что способна к отстаиванию своих национальных интересов. Около 86% полагают, что Россия предприняла правильный шаг, приняв Крым и Севастополь в состав РФ. Примерно 63% россиян испытывают чувство гордости, когда слышат о воссоединении Крыма с РФ.