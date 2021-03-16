Три ростовские новости вторника, от которых запахло жаренным

Пожарно небезопасен
В Ростове-на-Дону собственников рынка «Классик», где в декабре произошел крупный пожар, оштрафовали на 300 тысяч рублей. В ночь на 6 декабря 2020 года на рынке вспыхнул двухэтажный павильон, в котором располагался склад пиротехники, выгорело 4 тысячи квадратных метров торговых площадей.
После инцидента на объекте провели проверку и выяснилось, что на рынке не соблюдались элементарные правила пожарной безопасности. В частности не исполнялись требования к организации пожарных разрывов, проездов, этажности.
Прокуратура Ростовской области потребовала временной приостановки деятельности рынка и устранения нарушений. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства частично. Виновных лиц оштрафовали на 300 тысяч рублей.
В работе отказано
В Ростовской области городской суд Батайска суд отказал экс-главному редактору местной газеты «Вперед» Елене Пивоваровой в попытке оспорить свое увольнение. Пивоварова в декабре 2020 года подала иск с требование восстановить ее в должности редактора и директора муниципального предприятия.
Ранее в отношении Пивоваровой возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате. По версии следствия, бывший главред заключила со своим сожителем «липовые» договоры по доставке газеты, в котором количество экземпляров было завышено. Таким образом женщина похитила более 400 тысяч рублей в период с марта по май 2019 года.
Семь раз отмерь
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что коронавирусные ограничения в регионе снимают по принципу поговорки «Семь раз отмерь, один — отрежь». Глава региона подчеркнул, что нельзя снимать все ограничения резко, так, как они вводились, в этом вопросе все решения применяют взвешенно, после долгих обсуждений и анализа.
Он добавил, что прежде, чем вводить какие-либо смягчения режима, необходимо взвесить все последствия.
Также Голубев рассказал, что по итогам прошлой недели в «красной» зоне по коронавирусу остались четыре муниципалитета области — Гуково, Зверево, Красносулинский и Багаевский районы.