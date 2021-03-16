Три ростовские новости вторника, от которых запахло жаренным

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что коронавирусные ограничения в регионе снимают по принципу поговорки «Семь раз отмерь, один — отрежь». Глава региона подчеркнул, что нельзя снимать все ограничения резко, так, как они вводились, в этом вопросе все решения применяют взвешенно, после долгих обсуждений и анализа.