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Центральный рынок не смог подтвердить законность торговли на Соборной площади

16 марта 2021, 06:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону руководство Центрального рынка не смогло предоставить доказательство того, что они работают законно, сообщили в городской администрации.

Мэрия давала руководству время, чтобы предоставить документацию. Предлагалось подтвердить законность размещения палаток в охранной зоне Ростовского кафедрального собора.

«Срок истек 12 марта, рынок предпочел отделаться отпиской. Генеральный директор Юрий Муковоз заявил о разработанной архитектурной концепции реконструкции и застройки территории, которая была согласована Минкультуры региона», — сказано в сообщении

Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов заявил, что администрация не стала упоминать то, как в реальности соблюдаются установленные правила. Он добавил, что не были также представлены подтверждающие документы.

Теперь будут приняты меры, о которых станет известно в ближайшее время. Ранее новым базаром изуродовали пешеходную улицу на Сержантова в Ростове.

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