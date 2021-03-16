Центральный рынок не смог подтвердить законность торговли на Соборной площади

Мэрия давала руководству время, чтобы предоставить документацию. Предлагалось подтвердить законность размещения палаток в охранной зоне Ростовского кафедрального собора.
«Срок истек 12 марта, рынок предпочел отделаться отпиской. Генеральный директор Юрий Муковоз заявил о разработанной архитектурной концепции реконструкции и застройки территории, которая была согласована Минкультуры региона», — сказано в сообщении
Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов заявил, что администрация не стала упоминать то, как в реальности соблюдаются установленные правила. Он добавил, что не были также представлены подтверждающие документы.
Теперь будут приняты меры, о которых станет известно в ближайшее время. Ранее новым базаром изуродовали пешеходную улицу на Сержантова в Ростове.