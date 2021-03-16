В Ростовской области ищут нового главу губернаторского медиахолдинга

Так, на должность будут рассматриваться кандидаты, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт руководящей работы в медиа не менее одного года. От кандидатов требуется подготовить предложения по развитию холдинга «Дон-Медиа». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 апреля.