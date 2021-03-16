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В Ростовской области ищут нового главу губернаторского медиахолдинга

16 марта 2021, 13:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области была открыта вакансия генерального директора Государственного унитарного предприятия «Дон-медиа», говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Так, на должность будут рассматриваться кандидаты, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт руководящей работы в медиа не менее одного года. От кандидатов требуется подготовить предложения по развитию холдинга «Дон-Медиа». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 апреля.

Конкурс будет проводиться в два этапа, сначала желающие занять пост гендиректора пройдут тест, а потом состоится защита программ развития холдинга.

Трудовой договор будет заключен с победителем на четыре года без испытательного срока. Однако о размере зарплаты ничего не сообщается. Напомним, что доход действующего генерального директора «Дон-медиа» Анатолия Максака составляет 166,6 тысячи рублей в месяц, это самая высокая зарплата среди руководителей СМИ.

Контракт с ним истекает 24 апреля.

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