В Ростовской области ищут нового главу губернаторского медиахолдинга

Так, на должность будут рассматриваться кандидаты, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт руководящей работы в медиа не менее одного года. От кандидатов требуется подготовить предложения по развитию холдинга «Дон-Медиа». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 апреля.
Конкурс будет проводиться в два этапа, сначала желающие занять пост гендиректора пройдут тест, а потом состоится защита программ развития холдинга.
Трудовой договор будет заключен с победителем на четыре года без испытательного срока. Однако о размере зарплаты ничего не сообщается. Напомним, что доход действующего генерального директора «Дон-медиа» Анатолия Максака составляет 166,6 тысячи рублей в месяц, это самая высокая зарплата среди руководителей СМИ.
Контракт с ним истекает 24 апреля.