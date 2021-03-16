Владельцев рынка «Классик» в Ростове оштрафовали на 300 тысяч рублей

Напомним, что 6 декабря на рынке загорелся двухэтажный павильон, пламя охватило четыре тысячи квадратных метров площади. Огонь добрался до магазина фейерверков, из-за чего местные жители увидели салют.
После этого была проведена проверка, в результате чего выявили грубые нарушения требований закона об организации рыночной деятельности, энергоснабжения, пожарной безопасности. Не исполнялись требования к организации пожарных разрывов, проездов, этажности.
Прокуратура через суд потребовала устранить все недочеты, а также временно закрыть рынок. Требования были удовлетворены частично.
«Виновников привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.