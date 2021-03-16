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Владельцев рынка «Классик» в Ростове оштрафовали на 300 тысяч рублей

16 марта 2021, 06:59
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону выявили несколько нарушений на рынке «Классик» после крупного пожара, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что 6 декабря на рынке загорелся двухэтажный павильон, пламя охватило четыре тысячи квадратных метров площади. Огонь добрался до магазина фейерверков, из-за чего местные жители увидели салют.

После этого была проведена проверка, в результате чего выявили грубые нарушения требований закона об организации рыночной деятельности, энергоснабжения, пожарной безопасности. Не исполнялись требования к организации пожарных разрывов, проездов, этажности.

Прокуратура через суд потребовала устранить все недочеты, а также временно закрыть рынок. Требования были удовлетворены частично.

«Виновников привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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