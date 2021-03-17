Более 2,1 млрд рублей направят на развитие угольной отрасли в Ростовской области

Так, около 40% добываемого в регионе угля уходит на экспорт, а это около 2,3 миллиона тонн в год. Минпром региона дал прогноз, что объем добычи угля в ближайшие годы стабилизируется на уровне 5,5 миллиона тонн в год. При этом на перспективных участках до 2030 года возможно увеличение ежегодной добычи угля до 8-10 миллиона тонн.