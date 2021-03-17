Более 2,1 млрд рублей направят на развитие угольной отрасли в Ростовской области

Posted 17 марта 2021, 07:49
Published 17 марта 2021, 07:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Как рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, уголь, добываемый предприятиями в Ростовской области, продолжает пользоваться спросом на мировом рынке.
Так, около 40% добываемого в регионе угля уходит на экспорт, а это около 2,3 миллиона тонн в год. Минпром региона дал прогноз, что объем добычи угля в ближайшие годы стабилизируется на уровне 5,5 миллиона тонн в год. При этом на перспективных участках до 2030 года возможно увеличение ежегодной добычи угля до 8-10 миллиона тонн.
Всего до 2032 года власти намерены инвестировать в отрасль порядка 25 миллиардов рублей. В настоящее время на территории Ростовской области работают пять угледобывающих предприятий, на них работают шесть тысяч местных жителей.
Ранее сообщалось, что министерство энергетики РФ выделило 246,7 миллиона рублей на закупку пайкового угля для пенсионеров в Ростовской области, всего планировалось приобрести более 29,65 тонны.