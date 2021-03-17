Число оправдательных приговоров в Ростовской области сократилось на 20%

Posted 17 марта 2021, 07:07
Published 17 марта 2021, 07:07
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Для сравнения, в 2019 году судами были оправданы 20 человек. Всего же в ушедшем году на рассмотрение в судебные инстанции направили более 16,2 тысячи дел, по которым могли привлечь к уголовной ответственности около 18 тысяч человек.
В результате в 2020 году в судах процессы завершили по 16,7 тысячи уголовных дел, виновными признали 13,3 тысячи подозреваемых.
Также в отчете отмечено, что в отношении 3215 человек уголовные дела были прекращены по реабилитирующим основаниям. Среди них назначение судебного штрафа, применение особого порядка рассмотрения уголовного дела и другие. Интересно, что 134 подсудимых были признаны невменяемыми.
С участием присяжных состоялись 12 судов, по которым осудили семь обвиняемых, оправдали — шесть.
Ранее стало известно, что комиссия по помилованию в Ростовской области не удовлетворила в феврале ни одно из 24 ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении.