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Posted 17 марта 2021, 07:07

Published 17 марта 2021, 07:07

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Число оправдательных приговоров в Ростовской области сократилось на 20%

Число оправдательных приговоров в Ростовской области сократилось на 20%

17 марта 2021, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области суды в 2020 году вынесли 16 оправдательных приговоров, говорится в отчете регионального Управления судебного департамента, попавшего в распоряжение Donnews.

Для сравнения, в 2019 году судами были оправданы 20 человек. Всего же в ушедшем году на рассмотрение в судебные инстанции направили более 16,2 тысячи дел, по которым могли привлечь к уголовной ответственности около 18 тысяч человек.

В результате в 2020 году в судах процессы завершили по 16,7 тысячи уголовных дел, виновными признали 13,3 тысячи подозреваемых.

Также в отчете отмечено, что в отношении 3215 человек уголовные дела были прекращены по реабилитирующим основаниям. Среди них назначение судебного штрафа, применение особого порядка рассмотрения уголовного дела и другие. Интересно, что 134 подсудимых были признаны невменяемыми.

С участием присяжных состоялись 12 судов, по которым осудили семь обвиняемых, оправдали — шесть.

Ранее стало известно, что комиссия по помилованию в Ростовской области не удовлетворила в феврале ни одно из 24 ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении.

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