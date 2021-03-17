Миллионы уйдут на прокорм хищников в Ростовском зоопарке

Так, с 1 июля по 1 декабря 2021 года животным в зоопарке планируют скормить 11,8 тонн охлажденной говядины. Осуществлять поставку потенциальному победителю предстоит на склад зоопарка по средам с 08.00 до 10.00 мск. При этом по согласованию с заказчиком допускается досрочная поставка товара.