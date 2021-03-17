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Posted 17 марта 2021, 14:39

Published 17 марта 2021, 14:39

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Миллионы уйдут на прокорм хищников в Ростовском зоопарке

Миллионы уйдут на прокорм хищников в Ростовском зоопарке

17 марта 2021, 14:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовский зоопарк ищет поставщика свежего мяса для своих хищников говорится в документах на сайте госзакупок.

Так, с 1 июля по 1 декабря 2021 года животным в зоопарке планируют скормить 11,8 тонн охлажденной говядины. Осуществлять поставку потенциальному победителю предстоит на склад зоопарка по средам с 08.00 до 10.00 мск. При этом по согласованию с заказчиком допускается досрочная поставка товара.

Мясо при этом должно соответствовать ряду характеристик по способу обработки и виду разделки. Срок годности продукции должен истекать не раньше, чем через 12 дней с момента поставки.

Максимальная стоимость контракта составила 3,56 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта.

Ранее стало известно что региональное МВД закупит служебных собак на 2,1 миллиона рублей.

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