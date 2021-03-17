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Posted 17 марта 2021, 09:59

Published 17 марта 2021, 09:59

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

Непочетное второе место: Ростовская область вышла в лидеры по долгам по зарплате

Непочетное второе место: Ростовская область вышла в лидеры по долгам по зарплате

17 марта 2021, 09:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
По сумме задолженности по заработной плате Ростовская область заняла второе место в России, следует из информации, опубликованной Росстатом.

Так, на начало марта донские предприятия задолжали своим работникам в общей сложности 185 миллионов рублей. Главная причина задержек по зарплатам — отсутствие собственных средств у предприятий. Из-за этого работникам в регионе не выплатили 162,4 миллиона рублей.

Среди регионов Южного федерального округа Ростовская область стала главным аутсайдером по невыплаченным зарплатам. Для сравнения, в Краснодарском крае работодатели оказались должны 69,8 миллиона рублей, а в Адыгее и Севастополе долгов перед работниками практически нет.

Больше, чем в Ростовской области, в России образовалась задолженность перед трудящимися только в Кемеровской области — 237 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в 2020 году в Ростовской области составила 35562 рубля.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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