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Posted 17 марта 2021, 06:08

Published 17 марта 2021, 06:08

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Сезон дождей начнется в Ростове со среды

17 марта 2021, 06:08
В Ростове-на-Дону в среду облачная погода сменится проливными дождями, которые будут идти несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в среду поднимется до 11 градусов, ветра практически не будет. К субботе может похолодать до 7 градусов.

Ночью в пятницу и субботу может пройти снегопад. При этом похолодает до одного градуса.

В воскресенье дожди прекратятся, но вместе с этим начнутся заморозки в ночное время. Температура будет опускаться до минус 2 градусов.

Ранее более 500 машин устраняли последствия непогоды в Ростовской области.

#Общество#Новости
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