Власти Ростовской области заявили, что рассмотрят вопросы отмены ограничений

В ходе проведенного заседания глава областного Минкульта Анна Дмитриева предложила разрешить заполнять залы на 80% в театрах и клубах. Сейчас есть разрешение на 50%.
Кроме того, сейчас принимается решение о допуске детей из других регионов в лагеря. Губернатор Василий Голубев напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики.
В период весенних каникул на базе 360 школ должны открыть пришкольные площадки. Все поступившие предложения проработает замглавы области Сергей Бондарев вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.
«Нужно рассмотреть вопросы смягчения ограничений. Есть интересы экономики, бизнеса, но в приоритете здоровье людей», — подчеркнул губернатор.