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Власти Ростовской области заявили, что рассмотрят вопросы отмены ограничений

17 марта 2021, 04:57
Фото: pixabay
В Ростовской области будут рассмотрены предложения по смягчению коронавирусных ограничений, заявили в облправительстве.

В ходе проведенного заседания глава областного Минкульта Анна Дмитриева предложила разрешить заполнять залы на 80% в театрах и клубах. Сейчас есть разрешение на 50%.

Кроме того, сейчас принимается решение о допуске детей из других регионов в лагеря. Губернатор Василий Голубев напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики.

В период весенних каникул на базе 360 школ должны открыть пришкольные площадки. Все поступившие предложения проработает замглавы области Сергей Бондарев вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

«Нужно рассмотреть вопросы смягчения ограничений. Есть интересы экономики, бизнеса, но в приоритете здоровье людей», — подчеркнул губернатор.

Ранее продававшие лекарства от коронавируса сайты заблокировали в Ростовской области.

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