На ТАНТК им. Бериева в Таганроге вычислили тех, кто «слил» в Сеть зарплатные листы

Администрация Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева прокомментировала резкое снижение заработных плат на предприятии, пишет ruffnews.

Несколько дней назад в одном из пабликов Таганрога были опубликованы данные зарплатных листков авиационного предприятия. Из них следовало, что зарплата на заводе сократилась до 11-17 тысяч рублей. При этом официально на ТАНТК им. Бериева отмечали, что по итогам 2019 года средняя зарплата составила 32773 рублей, за 2020 год — 34217, а за январь–февраль 2021 года — 33361 рублей. Администрация предприятия детально разъяснила СМИ, откуда взялись такие цифры в зарплатных ведомостях. Так, на заработной плате негативно сказался перевод части работников на дистанционку, отпуска и больничные листы. «Под урезание зарплаты попали, в том числе, работники в возрасте 65 лет и старше, они находились в так называемом „простое“ из-за рекомендации Роспотребнадзора. А вот время простоя, разумеется, оплачивалось меньше, а именно в размере двух третей средней от заработной платы работника», — сообщает издание. Однако подписчики паблика «Подслушано на Бериева» сообщили, что снижение зарплат коснулось не только тех, кто был на удаленке. «А те расчетные листы, когда люди выходили в выходные дни и имели 20 тысяч, они не увидели?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «А у меня за февраль вообще долг. В смысле я должен заводу», — поделился своей бедой другой работник. Расчетные листки работники ТАНТК «слили» в Интернет в рамках народной акции «Помогите Матвиенко узнать зарплату авиастроителей».