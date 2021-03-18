Перепутал: ростовский полицейский брал взятки вместо борьбы с коррупцией

Posted 18 марта 2021, 14:43
Published 18 марта 2021, 14:43
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Следствие установило, что с 2017 года в течение двух лет сотрудник ДПС помогал мошенникам в сфере автострахования. За это один из преступников перевел ему более 1,5 миллиона рублей.
По данному факту завели уголовное дело, сейчас бывший полицейский находится под стражей. В данный момент проводятся следственные действия.
Если его вина будет доказана, то его ему грозит до 15 лет колонии. Ранее дело возбудили против мошенников. До этого слишком настойчивый мошенник с 15 раза обманул ростовчанку.