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Posted 18 марта 2021, 14:43

Published 18 марта 2021, 14:43

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Перепутал: ростовский полицейский брал взятки вместо борьбы с коррупцией

Перепутал: ростовский полицейский брал взятки вместо борьбы с коррупцией

18 марта 2021, 14:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону задержали бывшего сотрудника полиции, который получал взятки от преступников, сообщили в региональном УСКР.

Следствие установило, что с 2017 года в течение двух лет сотрудник ДПС помогал мошенникам в сфере автострахования. За это один из преступников перевел ему более 1,5 миллиона рублей.

По данному факту завели уголовное дело, сейчас бывший полицейский находится под стражей. В данный момент проводятся следственные действия.

Если его вина будет доказана, то его ему грозит до 15 лет колонии. Ранее дело возбудили против мошенников. До этого слишком настойчивый мошенник с 15 раза обманул ростовчанку.

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