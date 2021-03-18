Почти 1 млрд руб потратят на развитие сел в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 13:13
Published 18 марта 2021, 13:13
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
В том числе более 407 миллионов рублей добавит федеральный центр. В результате сельские семьи смогут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
Кроме того, в шести муниципалитетах построят объекты газо- и водоснабжения. Речь идет о Боковском, Заветинском, Волгодонском, Неклиновском, Октябрьском и Миллеровском районах.
В 11 населенных пунктах пройдут работы по благоустройству территорий. В рамках реализации проектов «Современный облик сельских территорий» отремонтируют канализационную сеть, два дворца культуры, лицей, детский сад.
Отмечается, что по программе «Сельской ипотеки» с местными жителями заключили 268 кредитных договоров. Общая сумма составила 485 миллионов рублей.
Добавим, что еще более семи миллиардов рублей Ростовская область потратит на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».
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