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Posted 18 марта 2021, 07:52

Published 18 марта 2021, 07:52

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Природные катаклизмы прогнозируют в Ростовской области

18 марта 2021, 07:52
Изменения климата в Ростовской области вызовут природные катаклизмы, сообщили в региональном правительстве.

В последние годы изменения климата все заметнее, сокращается толщина снежного покрова, периоды тепла становятся длиннее, а температура воздуха — выше.

«В числе последствий изменений климата эксперты называют засухи, экстремальные осадки, маловодье, повышение пожароопасности», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за изменения климата в Ростовской области стали быстрее размножаться виды ядовитых змей. На территории региона можно встретить десять видов змей, четыре из них ядовитые, и их популяция увеличивается все больше с каждым годом.

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