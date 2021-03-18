Природные катаклизмы прогнозируют в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 07:52
Published 18 марта 2021, 07:52
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В последние годы изменения климата все заметнее, сокращается толщина снежного покрова, периоды тепла становятся длиннее, а температура воздуха — выше.
«В числе последствий изменений климата эксперты называют засухи, экстремальные осадки, маловодье, повышение пожароопасности», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за изменения климата в Ростовской области стали быстрее размножаться виды ядовитых змей. На территории региона можно встретить десять видов змей, четыре из них ядовитые, и их популяция увеличивается все больше с каждым годом.