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Posted 18 марта 2021, 11:46

Published 18 марта 2021, 11:46

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Ростов стал лидером в России по росту цен на квартиры в новостройках

Ростов стал лидером в России по росту цен на квартиры в новостройках

18 марта 2021, 11:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России с начала года сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Ростове-на-Дону, сообщили аналитики портала Restate.

В целом в стране рухнула продажа жилья, но цены снижаться не начали. Это коснулось всех городов-миллионников. Сильнее всего квартиры подорожали в Ростове — сразу на 13%. Однако город является одним из самых недорогих для приобретения жилья.

Квадратный метр стоит 64,5 тысячи рублей. К примеру, в Москве стоимость достигает 251 тысячи рублей.

Также сильно подорожало жилье в Нижнем Новгороде, Красноярске и Москве. Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области покупают квартиры чаще мужчин.

#Экономика#Новости
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