Ростов стал лидером в России по росту цен на квартиры в новостройках

Posted 18 марта 2021, 11:46
Published 18 марта 2021, 11:46
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В целом в стране рухнула продажа жилья, но цены снижаться не начали. Это коснулось всех городов-миллионников. Сильнее всего квартиры подорожали в Ростове — сразу на 13%. Однако город является одним из самых недорогих для приобретения жилья.
Квадратный метр стоит 64,5 тысячи рублей. К примеру, в Москве стоимость достигает 251 тысячи рублей.
Также сильно подорожало жилье в Нижнем Новгороде, Красноярске и Москве. Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области покупают квартиры чаще мужчин.