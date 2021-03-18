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Posted 18 марта 2021, 10:20

Published 18 марта 2021, 10:20

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Субсидии на оплату коммуналки получили 120 тысяч семей в Ростовской области

Субсидии на оплату коммуналки получили 120 тысяч семей в Ростовской области

18 марта 2021, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Средняя субсидия в Ростовской области на оплату жилья и коммунальных услуг составила в 2020 году 1499 рублей в месяц, говорится в сообщении Ростовстата.

За год этот показатель вырос на 2,8%. А всего субсидии на оплату коммуналки в год пандемии стали получать на 3% больше местных жителей — 120,3 тысячи семей.

«Еще 812,9 тысячи жителей области воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством. Среднемесячный размер выплат на одного пользователя социальной поддержки составил 748 рублей», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на субсидии по жилищным кредитам Ростовская область направит свыше одного миллиарда рублей.

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