Субсидии на оплату коммуналки получили 120 тысяч семей в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 10:20
Published 18 марта 2021, 10:20
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
За год этот показатель вырос на 2,8%. А всего субсидии на оплату коммуналки в год пандемии стали получать на 3% больше местных жителей — 120,3 тысячи семей.
«Еще 812,9 тысячи жителей области воспользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством. Среднемесячный размер выплат на одного пользователя социальной поддержки составил 748 рублей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что на субсидии по жилищным кредитам Ростовская область направит свыше одного миллиарда рублей.