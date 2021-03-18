Третий с начала 2021 года случай бешенства выявили в Ростовской области

Опасный вирус был обнаружен у дворового пса, который умер в станице Селивановской. Накануне собака покусала хозяина и ему пришлось обратиться за помощью к медикам в районную больницу. По словам мужчины, пес никогда не проявлял агрессию, а в этот раз неожиданно набросился на него, а до этого кусал свою будку.