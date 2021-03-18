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Posted 18 марта 2021, 10:07

Published 18 марта 2021, 10:07

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Третий с начала 2021 года случай бешенства выявили в Ростовской области

18 марта 2021, 10:07
В Ростовской области в Милютинском районе был зарегистрирован случай бешенства, говорится в сообщении регионального управления ветеринарии.

Опасный вирус был обнаружен у дворового пса, который умер в станице Селивановской. Накануне собака покусала хозяина и ему пришлось обратиться за помощью к медикам в районную больницу. По словам мужчины, пес никогда не проявлял агрессию, а в этот раз неожиданно набросился на него, а до этого кусал свою будку.

Ветврачи поставили собаку на карантин, но через день животное умерло.

В настоящее время ветеринарные специалисты вакцинируют от бешенства всех восприимчивых к бешенству животных. Планируется установить карантинные ограничения в населенном пункте.

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