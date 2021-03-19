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Posted 19 марта 2021, 14:18

Published 19 марта 2021, 14:18

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Бывшего полицейского арестовали в Ростове за сбыт наркотиков

Бывшего полицейского арестовали в Ростове за сбыт наркотиков

19 марта 2021, 14:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону заключили под стражу бывшего сотрудника полиции, который на автовокзале продавал наркотики, сообщили в региональном УСКР.

Преступление было совершено в среду на территории автовокзала на проспекте Шолохова. Подозреваемый продал мужчине пакет с наркотиком, после чего был задержан.

«Во время досмотра у бывшего полицейского нашли 13 зип-пакетов с запрещенными веществами. Их он намеревался реализовать», — сказано в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело, а фигуранта заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все детали случившегося.

Ранее жителя Таганрога осудили на 11 лет за изготовление наркотиков в котельной.

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