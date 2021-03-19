Катя Гордон заявила об уголовном деле после гибели ребенка в Таганроге

Posted 19 марта 2021, 12:18
Published 19 марта 2021, 12:18
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Ранее адвокат рассказала о сироте Наталье Александровой, которую удочерили и периодически избивали. Гордон утверждала, что издевались над ней новая мать Александра Александрова и Светлана Дель, которая, по ее словам, усыновила более 10 детей и жила на пособия.
Наталья временно жила у Дель и в один момент оставила ей ребенка, а сама вышла. Юрист написала, что малыш в это время скончался при невыясненных обстоятельствах.
«Нам удалось не дать тихо слить очередную проверку. Уголовное дело передали следователям в Москве», — заявила Гордон.
Она добавила, что дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Максимальное наказание составляет два года колонии.