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Posted 19 марта 2021, 12:18

Published 19 марта 2021, 12:18

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Катя Гордон заявила об уголовном деле после гибели ребенка в Таганроге

19 марта 2021, 12:18
В Ростовской области завели уголовное дело после смерти маленького ребенка в Таганроге, сообщила юрист Екатерина Гордон.

Ранее адвокат рассказала о сироте Наталье Александровой, которую удочерили и периодически избивали. Гордон утверждала, что издевались над ней новая мать Александра Александрова и Светлана Дель, которая, по ее словам, усыновила более 10 детей и жила на пособия.

Наталья временно жила у Дель и в один момент оставила ей ребенка, а сама вышла. Юрист написала, что малыш в это время скончался при невыясненных обстоятельствах.

«Нам удалось не дать тихо слить очередную проверку. Уголовное дело передали следователям в Москве», — заявила Гордон.

Она добавила, что дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Максимальное наказание составляет два года колонии.

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