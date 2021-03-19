Катя Гордон заявила об уголовном деле после гибели ребенка в Таганроге

Ранее адвокат рассказала о сироте Наталье Александровой, которую удочерили и периодически избивали. Гордон утверждала, что издевались над ней новая мать Александра Александрова и Светлана Дель, которая, по ее словам, усыновила более 10 детей и жила на пособия.