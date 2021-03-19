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Posted 19 марта 2021, 12:36

Published 19 марта 2021, 12:36

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Предупреждение объявлено в Ростове из-за тумана

Предупреждение объявлено в Ростове из-за тумана

19 марта 2021, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается туманная погода, информацию предоставило управлении по делам ГО и ЧС.

Город накроет туманом в период с 20 по 22 марта, особенно сильно он будет ощущаться в ночное и утреннее время. По статистке, в такие периоды увеличивается количества автоаварии.

Чтобы избежать ДТП в условиях плохой видимости, необходимо соблюдать скоростной режим. Обязательно стоит пристегиваться во время поездки.

«Водителям нужно использовать противотуманные фары, это поможет сориентироваться другим водителям. Пешеходы должны пересекать дорогу только в разрешенных местах», — говорится в публикации.

Ранее почти 14 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды.

#Общество#Новости
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