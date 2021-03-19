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Posted 19 марта 2021, 06:21

Published 19 марта 2021, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Тарасов заявил, что думает о завершении спортивной карьеры

19 марта 2021, 06:21
Футболист Дмитрий Тарасов, который женат на ростовчанке Анастасии Костенко, подумывает о завершении карьеры, сообщил он на своей странице в Instagram.

Тарасов опубликовал большой пост в честь 34-летия и рассказал о своей любви к футболу. Он поблагодарил отца, который привел его в секцию «Трудовые резервы», с которой и началась карьера.

«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или завершить карьеру. Это тяжелый период. Это нервы, стрессы и давление», — заявил футболист.

Он добавил, что ему возможно придется попрощаться с тем, чему он посвятил большую часть своей жизни. Пользователи в комментариях начали поздравлять его с днем рождения.

«Трогательная история, пусть все самые лучшие моменты еще впереди. С твоим днем рождения», — написала одна из подписчиц.

Ранее Тарасов рассмешил ростовчан постом о помощи детям.

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