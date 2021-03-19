Тарасов заявил, что думает о завершении спортивной карьеры

Posted 19 марта 2021, 06:21
Published 19 марта 2021, 06:21
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Тарасов опубликовал большой пост в честь 34-летия и рассказал о своей любви к футболу. Он поблагодарил отца, который привел его в секцию «Трудовые резервы», с которой и началась карьера.
«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или завершить карьеру. Это тяжелый период. Это нервы, стрессы и давление», — заявил футболист.
Он добавил, что ему возможно придется попрощаться с тем, чему он посвятил большую часть своей жизни. Пользователи в комментариях начали поздравлять его с днем рождения.
«Трогательная история, пусть все самые лучшие моменты еще впереди. С твоим днем рождения», — написала одна из подписчиц.