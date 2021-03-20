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Posted 20 марта 2021, 08:55

Published 20 марта 2021, 08:55

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Дождь продолжит портить настроение ростовчан в субботу

20 марта 2021, 08:55
В субботу в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная и дождливая погода следует из прогноза синоптиков.

Так, с самого утра в Ростове будет облачно. В первой половине дня с неба будет сыпать снежная крупа, а воздух прогреется до +4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

Посл 12.00 мск в городе пойдет небольшой дождь, который будет моросить примерно до 15.00 мск, к этому времени воздух прогреется до +6 градусов. В вечернее время небо прояснится, а ветер усилится до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье погода снова испортится, температура опустится ниже нуля, возможны небольшие кратковременные осадки в виде снега с дождем. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного налета.

Ранее водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане.

#Общество#Новости
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