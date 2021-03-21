Больше 90 млн руб потратят на ремонт трех улиц в Ростове

Posted 21 марта 2021, 17:17
Published 21 марта 2021, 17:17
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
На ремонт трех улиц городские власти выделили в общей сложности 92,18 миллиона рублей. Так, наибольшую сумму планируют потратить на ремонт улицы Российской - максимальная стоимость контракта составляет 45,8 миллиона рублей. Еще 39,15 миллиона планируют направить на ремонт улицы Менжинского.
Переулок Семашко планируют отремонтировать на участке от улицы Горького до Московской. На работы выделили 7,55 миллиона рублей.
Работы по всем трем объектам подрядчикам предстоит завершить до 1 сентября 2021 года. Заявки на аукцион принимаются до 26 марта.
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