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Posted 21 марта 2021, 08:51

Published 21 марта 2021, 08:51

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Коронавирус снова обнаружили в 42 территориях Ростовской области

21 марта 2021, 08:51
Сюжет
Коронавирус
За последние 24 часа новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в 42 городах и районах Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Заразились 243 человека в Ростове, Новочеркасске, Таганроге и Батайске. Пациенты есть в Неклиновском, Орловском, Сальском, Тарасовском районах.

Выздоровели 249 местных жителей, при этом скончались шесть женщин и четверо мужчин. Им было от 52 до 92 лет.

С начала пандемии успели вылечиться почти 70 тысяч человек из 78432 зараженных. Умерли 3400 пациентов, в больницах остаются свыше 1,8 тысячи местных жителей.

Вакцинацию против коронавируса прошли 108 тысяч человек.

Ранее эксперт рассказал, куда уедут ростовчане после отмены ограничений из-за коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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