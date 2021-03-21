УФАС хочет отменить контракт «Дорстроя» на нанесение разметки в Ростове за 560 млн

Posted 21 марта 2021, 18:20
Published 21 марта 2021, 18:20
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Напомним, что в июне 2020 года Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила аукцион стоимостью 559,7 миллиона рублей по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города.
По результатам аукциона было рассмотрено четыре заявки и победителем было признано ООО «Дорстрой». Однако один из участников аукциона ООО «МОП Комплекс 1», чья заявка была отклонена, обратилось с жалобой в антимонопольную службу за незаконный отказ в допуске к аукциону. В УФАС признали жалобу обоснованной и отменили результаты определения победителя.
«Дорстрой» обратился в Арбитражный суд Ростовской области и оспорил решение антимонопольной службы. По данным портала госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен 5 февраля 2021 года. Однако УФАС с решением суда не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции.
Заседание Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда по этому делу назначено на 29 марта 2021 года.
По данным системы СПАРК, ООО «Дорстрой» было зарегистрировано в Аксае в 2007 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании является Александр Рожков, брат депутата регионального Законодательного собрания Сергея Рожкова. В 2021 году компания получила контракт на реконструкцию проспекта Ленина с прилегающей территорией в Новошахтинске Ростовской области стоимостью 207,8 миллиона рублей.
Также компания в 2020 году отсудила право на контракт на уборку Ростова стоимостью 6,7 миллиарда рублей.
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