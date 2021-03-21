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Posted 21 марта 2021, 18:20

Published 21 марта 2021, 18:20

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

УФАС хочет отменить контракт «Дорстроя» на нанесение разметки в Ростове за 560 млн

21 марта 2021, 18:20
Управление антимонопольной службы по Ростовской области через суд пытается добиться отмены контракта, на нанесение дорожной разметки в Ростове-на-Дону, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что в июне 2020 года Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила аукцион стоимостью 559,7 миллиона рублей по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города.

По результатам аукциона было рассмотрено четыре заявки и победителем было признано ООО «Дорстрой». Однако один из участников аукциона ООО «МОП Комплекс 1», чья заявка была отклонена, обратилось с жалобой в антимонопольную службу за незаконный отказ в допуске к аукциону. В УФАС признали жалобу обоснованной и отменили результаты определения победителя.

«Дорстрой» обратился в Арбитражный суд Ростовской области и оспорил решение антимонопольной службы. По данным портала госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен 5 февраля 2021 года. Однако УФАС с решением суда не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции.

Заседание Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда по этому делу назначено на 29 марта 2021 года.

По данным системы СПАРК, ООО «Дорстрой» было зарегистрировано в Аксае в 2007 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании является Александр Рожков, брат депутата регионального Законодательного собрания Сергея Рожкова. В 2021 году компания получила контракт на реконструкцию проспекта Ленина с прилегающей территорией в Новошахтинске Ростовской области стоимостью 207,8 миллиона рублей.

#Экономика#Новости
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