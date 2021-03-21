УФАС хочет отменить контракт «Дорстроя» на нанесение разметки в Ростове за 560 млн

По результатам аукциона было рассмотрено четыре заявки и победителем было признано ООО «Дорстрой». Однако один из участников аукциона ООО «МОП Комплекс 1», чья заявка была отклонена, обратилось с жалобой в антимонопольную службу за незаконный отказ в допуске к аукциону. В УФАС признали жалобу обоснованной и отменили результаты определения победителя.