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Posted 22 марта 2021, 05:09

Published 22 марта 2021, 05:09

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Синоптики рассказали ростовчанам о погоде в понедельник

22 марта 2021, 05:09
В Ростове-на-Дону в понедельник ожидается прохладная и облачная погода, проинформировали в Гидрометцентре.

Ветер будет не очень сильным, скорость составит 2 метра в секунду, ночью в городе начнется снегопад с дождем. Температура упадет до 1 градуса.

Днем потеплеет до 6 градусов, но сохранится дождь. Порывы ветра могут составить 3 метра в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидают ростовчан до пятницы. Воздух к этому времени прогреется до 9 градусов.

Ночью в субботу похолодает до минус 1 градуса, вместе с этим начнется снегопад. Днем будет облачная погода.

Ранее несколько рейсов были задержаны в аэропорту Платов из-за непогоды.

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