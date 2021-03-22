Синоптики рассказали ростовчанам о погоде в понедельник

Posted 22 марта 2021, 05:09
Published 22 марта 2021, 05:09
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Ветер будет не очень сильным, скорость составит 2 метра в секунду, ночью в городе начнется снегопад с дождем. Температура упадет до 1 градуса.
Днем потеплеет до 6 градусов, но сохранится дождь. Порывы ветра могут составить 3 метра в секунду.
Аналогичные погодные условия ожидают ростовчан до пятницы. Воздух к этому времени прогреется до 9 градусов.
Ночью в субботу похолодает до минус 1 градуса, вместе с этим начнется снегопад. Днем будет облачная погода.
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