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Posted 22 марта 2021, 07:56

Published 22 марта 2021, 07:56

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

В Новочеркасске будут судить попавшегося на взятке экс-начальника ГИБДД

22 марта 2021, 07:56
В Ростовской области в суд направили уголовное дело против экс-главы ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ «Новочеркасское», обвиняемого в получении взятки, сообщает Donday-Novocherkassk.

На скамье подсудимых оказался Евгений Ганзенко, которому вменяют мошенничество и получение взятки. По данным издания, он получил деньги от коллеги за покровительство по службе.

«Заседание должно было состояться 19 марта, но его перенесли. Теперь суд рассмотрит материалы 29 числа», — сказано в сообщении.

Напомним, что фигурант был задержан 25 марта 2020 года, когда он направлялся на службу. После этого ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Ростове бизнесмена задержали за взятку от конкурента на закупках.

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