Владимир Потанин поддержал повышение ставки ЦБ

Posted 22 марта 2021, 13:40
Published 22 марта 2021, 13:40
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
По словам Потанина, в прошлом Центробанк понижал ставку или сохранял ее. Это происходило начиная с июля минувшего года, когда ставка упала до исторического минимума в 4,25%. Сегодня настало время оказать на инфляцию давление и не позволить раскрутиться росту цен, пишет gazeta.ru.
Предприниматель пояснил, что рост ставки отразится на цене кредитных продуктов. Условия доступа к капиталу изменятся. Но это по большей части область сотрудничества бизнеса и банков. На гражданах данный процесс сказаться не должен.
Говоря о защите реальных располагаемых доходов людей, их сбережений, Банк России сделал то, что нужно было сделать. Финансовая организация не «залезла населению в карман». В карман к гражданам залезает инфляция, а не ЦБ, сказал Потанин.
Бизнесмен добавил, что в 2020 году на экономические субсидии отечественное правительство направило 4,5% валового внутреннего продукта. Вместе с тем падение российского ВВП превысило 3%. За рубежом чиновники направили на программу стимулирования около 30% валового внутреннего продукта. Но данное решение не предотвратило падение экономики в диапазоне 6-11%.
Потанин считает, что российские власти управляют процессом стимулирования экономики намного эффективнее, чем регуляторы большей части развитых экономик, которые совсем недавно учили Москву монетарной политике.