rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2021, 13:40

Published 22 марта 2021, 13:40

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Владимир Потанин поддержал повышение ставки ЦБ

22 марта 2021, 13:40
Бизнесмен Владимир Потанин назвал решение Банка России увеличить ключевую ставку способом сдержать инфляцию и сберечь накопления граждан.

По словам Потанина, в прошлом Центробанк понижал ставку или сохранял ее. Это происходило начиная с июля минувшего года, когда ставка упала до исторического минимума в 4,25%. Сегодня настало время оказать на инфляцию давление и не позволить раскрутиться росту цен, пишет gazeta.ru.

Предприниматель пояснил, что рост ставки отразится на цене кредитных продуктов. Условия доступа к капиталу изменятся. Но это по большей части область сотрудничества бизнеса и банков. На гражданах данный процесс сказаться не должен.

Говоря о защите реальных располагаемых доходов людей, их сбережений, Банк России сделал то, что нужно было сделать. Финансовая организация не «залезла населению в карман». В карман к гражданам залезает инфляция, а не ЦБ, сказал Потанин.

Бизнесмен добавил, что в 2020 году на экономические субсидии отечественное правительство направило 4,5% валового внутреннего продукта. Вместе с тем падение российского ВВП превысило 3%. За рубежом чиновники направили на программу стимулирования около 30% валового внутреннего продукта. Но данное решение не предотвратило падение экономики в диапазоне 6-11%.

Потанин считает, что российские власти управляют процессом стимулирования экономики намного эффективнее, чем регуляторы большей части развитых экономик, которые совсем недавно учили Москву монетарной политике.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика