Владимир Потанин поддержал повышение ставки ЦБ

По словам Потанина, в прошлом Центробанк понижал ставку или сохранял ее. Это происходило начиная с июля минувшего года, когда ставка упала до исторического минимума в 4,25%. Сегодня настало время оказать на инфляцию давление и не позволить раскрутиться росту цен, пишет gazeta.ru.