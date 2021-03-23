Фирма президента ФК «Ростов» выиграла конкурс на проектирование его базы

Posted 23 марта 2021, 15:01
Published 23 марта 2021, 15:01
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Из документа следует, что фирма Арутюнянца выполнит работы за 55,7 миллиона рублей, что почти вдвое ниже максимальной стоимости контракта.
Напомним, что базу ФК «Ростов» планируют построить на улице Пойменной. Для этого был выделен участок площадью 21 гектар. На нем возведут административно-бытовой комплекс с гаражом, восемь игровых полей и поле для вратарей, две трибуны общей вместимостью две тысячи человек и четыре парковки.
На эти цели изначально планировалось направить 98,1 миллиона рублей. Деньги из собственного бюджета выделил клуб.
По информации СПАРК, ООО «Новый проект» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 2013 году. В качестве основного вида деятельности указана работа в области архитектуры. Бенефициаром компании является президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц, ему принадлежит 75%. А руководит фирмой Сергей Полевода, который владеет долей в размере 25%.
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