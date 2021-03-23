Фирма президента ФК «Ростов» выиграла конкурс на проектирование его базы

Напомним, что базу ФК «Ростов» планируют построить на улице Пойменной. Для этого был выделен участок площадью 21 гектар. На нем возведут административно-бытовой комплекс с гаражом, восемь игровых полей и поле для вратарей, две трибуны общей вместимостью две тысячи человек и четыре парковки.