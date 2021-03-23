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Posted 23 марта 2021, 10:35

Published 23 марта 2021, 10:35

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Прокуратура проверяет жилищные условия в «Доме актера» в Ростове-на-Дону

23 марта 2021, 10:35
Сюжет
Эксклюзив
Прокуратурой Ростовской области проводится поверка в связи с публикациями в СМИ о ненадлежащих условиях проживания в маневренном фонде в «Доме актера», сообщает ведомство.

В многоквартирном доме на улице Горького, 270 в Ростове-на-Дону, где находится маневренный фонд «Дома актера», сотрудники прокуратуры региона проверяют соблюдение федерального законодательства и нарушение жилищных прав граждан.

«В ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов, выявлены существенные нарушения закона при содержании муниципального имущества. В интересах жильцов приняты меры реагирования, которые находятся на рассмотрении», — рассказали в областной прокуратуре.

Ход устранения выявленных нарушений, а также расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) взят прокуратурой на контроль.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о проверке условий проживания людей в «Доме актера» в Ростове.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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