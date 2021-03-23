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Posted 23 марта 2021, 18:36

Published 23 марта 2021, 18:36

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

В Ростовской области дорожные службы перевели в режим повышенной готовности

23 марта 2021, 18:36
Дорожные компании в Ростовской области во вторник перевели в режим готовности из-за неблагоприятной погоды, проинформировало ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В регионе прогнозируются снегопад с дождем и усиление ветра до 15 метров в секунду. Из-за тумана возможно ухудшение видимости.

Всего в области подготовили 115 единиц техники для уборки снега. Это количество регулируется в зависимости от обстановки.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения. В экстренных ситуациях можно обращаться по телефону (863) 2329460.

Ранее несколько рейсов задержали в аэропорту Ростова из-за непогоды.

#Общество#Новости
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