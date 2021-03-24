rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2021, 15:37

Published 24 марта 2021, 15:37

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

В подмосковном частном доме нашли истощенного ребенка

В подмосковном частном доме нашли истощенного ребенка

24 марта 2021, 15:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Подмосковная полиция обнаружила в одном из частных домов истощенную девочку без одежды.

Как пишет RT, в полиции рассказали, что во время патрулирования они заметили подозрительного мужчину, который захотел скрыться от правоохранителей в частном доме.

Для проверки действий мужчины полицейские зашли в дом, где обнаружили девочку около трех лет в истощенном состоянии и без одежды.

Сообщается, что в доме была антисанитарная обстановка, угрожающая здоровью ребенка. В связи с этим девочку доставили в больницу.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика