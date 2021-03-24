В подмосковном частном доме нашли истощенного ребенка

Posted 24 марта 2021, 15:37
Published 24 марта 2021, 15:37
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Как пишет RT, в полиции рассказали, что во время патрулирования они заметили подозрительного мужчину, который захотел скрыться от правоохранителей в частном доме.
Для проверки действий мужчины полицейские зашли в дом, где обнаружили девочку около трех лет в истощенном состоянии и без одежды.
Сообщается, что в доме была антисанитарная обстановка, угрожающая здоровью ребенка. В связи с этим девочку доставили в больницу.