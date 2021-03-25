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Еще 237 случаев коронавируса выявили в Ростовской области

25 марта 2021, 08:43
Фото: pixabay.com
По состоянию на 25 марта в Ростовской области зарегистрировали 237 новых случаев коронавируса, сообщили в региональном правительстве.

Новых больных выявили в 43 из 55 муниципалитетов области, больше всего заболевших в Ростове, Батайске и Каменском районе.

25 марта исполнился ровно год с момента выявления первого случая коронавируса в регионе, в настоящее время количество заразившихся достигло 79386 человек. В ковидных госпиталях остаются 1821 человек, из них 23 пациента в тяжелом состоянии.

Кроме того, в области проходит массовая вакцинация населения, но в настоящее время сделать прививку от коронавируса в Ростове могут не все.

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