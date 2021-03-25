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Posted 25 марта 2021, 17:17

Published 25 марта 2021, 17:17

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Сильную засуху пообещали жителям Ростовской области

25 марта 2021, 17:17
В Ростовской области весна и лето будут засушливыми и жаркими, заявили в Гидрометцентре.

Речь идет о периоде с апреля по сентябрь 2021 года. При этом засуха наступит уже в следующем месяце, она сменит затяжные дожди.

В мае температура будет чуть выше нормы, сильных осадков не ожидается. В июне и июле прогнозируется высокая пожароопасность.

В августе осадков будет больше, чем в прошлом году. По прогнозу, сентябрь останется сухим и жарким.

Ранее несколько рейсов задержали в аэропорту Ростова из-за непогоды.

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