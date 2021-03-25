Власти Ростова через суд добились освобождения мозаичных панно в переходе от ларьков

Posted 25 марта 2021, 10:42
Published 25 марта 2021, 10:42
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Из документов следует, что прокуратура Ростовской области, представляя интересы городской администрации, обратилась в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договоры аренды и предпринимателей освободить помещения в переходах на пересечении Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, Большой Садовой и проспекта Буденновского, а также на пересечении проспекта Буденновского и улиц Московской и Станиславского. Суд эти требования удовлетворил, постановив, что предприниматели должны съехать и снести павильоны в течение 14 дней. Но Степан Сагиров с этим решением не согласился и попытался его обжаловать сначала в апелляционной, а затем в кассационной инстанции.
Требования городских властей связаны с попытками освободить мозаичные панно, скрытые за торговыми ларьками. Напомним, что все переходы признаны объектами культурного наследия регионального значения, в каждом из них находятся мозаичные панно на военную или историческую тему.
«Арендатор суды с администрацией проиграл. У него еще есть возможность подать в Верховный суд, но пока не подал, и заявление о приостановлении исполнения решения не направил. Следовательно ждем открытия мозаик. Особенно Поход Петра первого на Азов! Также будем снова поднимать вопрос об обещанной и так необходимой реконструкции перехода и реставрации мозаик на Московской и Буденовском», — написала общественный деятель Елена Хатламаджиян.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]