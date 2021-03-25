Власти Ростова через суд добились освобождения мозаичных панно в переходе от ларьков

Из документов следует, что прокуратура Ростовской области, представляя интересы городской администрации, обратилась в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договоры аренды и предпринимателей освободить помещения в переходах на пересечении Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, Большой Садовой и проспекта Буденновского, а также на пересечении проспекта Буденновского и улиц Московской и Станиславского. Суд эти требования удовлетворил, постановив, что предприниматели должны съехать и снести павильоны в течение 14 дней. Но Степан Сагиров с этим решением не согласился и попытался его обжаловать сначала в апелляционной, а затем в кассационной инстанции.