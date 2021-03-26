Погода готовит приятный сюрприз ростовчанам в выходные

Posted 26 марта 2021, 13:52
Published 26 марта 2021, 13:52
Modified 1 октября, 13:45
Updated 1 октября, 13:45
Уже в субботу, 27 марта в городе резко потеплеет и хоть и ненадолго прекратится дождь. Ночью и утром в Ростове все еще будет довольно прохладно, а температура воздуха опустится до -3 градусов. На дорогах возможен иней.
Днем потеплеет до +9 градусов , но к вечеру снова станет пасмурно, а ветер усилится до 9 метров в секунду.
В ночь на воскресенье температура ожидается на уровне нуля и без осадков. После обеда в Ростове потеплеет до +10 градусов. Но к вечеру снова пойдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.
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