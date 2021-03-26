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Posted 26 марта 2021, 19:14

Published 26 марта 2021, 19:14

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Ростовчане негодуют из-за слухов о закрытии поликлиники № 14 на улице Портовой

26 марта 2021, 19:14
Жители Ростова-на-Дону голосуют против закрытия поликлиники № 14 в Железнодорожном районе города, петиция размещена на сервисе change.org.

Автор петиции утверждает, что администрация Железнодорожного района приняла решение закрыть поликлинику на улице Портовой. А местных жителей, относящихся к ней, якобы, переводят в поликлинику на Профсоюзной.

Таким возможным поворотом событий ростовчане оказались возмущены, поскольку добираться до медицинского учреждения непросто.

«Мы категорически против этого необдуманного решения. А представьте, сколько времени врачи будут выполнять вызовы на дом к болеющим деткам?» — написал автор петиции.

Против закрытия поликлиники уже выступили 989 пользователей сервиса.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону планируют капитально отремонтировать здание городской больницы № 4, построенное в 1881 году.

#Общество#Новости
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