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Posted 26 марта 2021, 05:11

Published 26 марта 2021, 05:11

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Все выходные в Ростове будет лить дождь

26 марта 2021, 05:11
В Ростове-на-Дону в пятницу и на выходных ожидается прохладная и дождливая погода, заявили в Гидрометцентре.

В пятницу температура воздуха не поднимется выше 4 градусов и начнется дождь. Ночью в субботу похолодает до нуля градусов, а днем — потеплеет до 9 градусов.

В ночь на воскресенье может выпасть снег, дожди при этом будут сохраняться. Днем температура составит 10 градусов.

Снегопад ожидается и в понедельник ночью. Со вторника по четверг в городе будет облачная погода, воздух прогреется до 13 градусов.

Ранее сильную засуху пообещали жителям Ростовской области в летнее время.

#Общество#Новости
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