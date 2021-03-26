Все выходные в Ростове будет лить дождь

Posted 26 марта 2021, 05:11
Published 26 марта 2021, 05:11
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
В пятницу температура воздуха не поднимется выше 4 градусов и начнется дождь. Ночью в субботу похолодает до нуля градусов, а днем — потеплеет до 9 градусов.
В ночь на воскресенье может выпасть снег, дожди при этом будут сохраняться. Днем температура составит 10 градусов.
Снегопад ожидается и в понедельник ночью. Со вторника по четверг в городе будет облачная погода, воздух прогреется до 13 градусов.
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