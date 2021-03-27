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Posted 27 марта 2021, 12:58

Published 27 марта 2021, 12:58

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Электричка из Ростова в Батайск не будет ходить 9 апреля

27 марта 2021, 12:58
На сутки отменят движение двух электричек между Ростовом-на-Дону и Батайском, сообщили в пресс-службе СКППК.

9 апреля не будут ходить пригородные поезда № 6402 из Ростова и Батайск с оправлением в 06.45 мск и № 6401 из Батайска в Ростов с оправлением в 08.05 мск.

Кроме того, со 2 по 5 апреля и с 8 по 11 апреля отменят несколько электричек на направлении Ростов — Лихая. Изменения связаны с капитальным ремонтом путей на перегоне Новочеркасск — Александровка.

Ранее стало известно, что с момента запуска проекта «Городская электричка» в марте 2016 года в Ростове ею воспользовались 620 тысяч пассажиров.

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