Города, которые атаковал коронавирус, назвали в Ростовской области

Posted 27 марта 2021, 08:39
Published 27 марта 2021, 08:39
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Заболели 244 человека в Ростове, Шахтах, Новочеркасске, Батайске. Есть подтвержденные случаи в Тацинском, Цимлянском районах, Гуково и Зверево.
Выздоровели за этот период 274 человека, скончались 10 женщин и 14 мужчин. Им было от 53 до 88 лет.
Всего в области выявили 79872 случая заражения, вылечились 71606 граждан. Умерли 3508 местных жителей.
Всего в регионе вакцинацию против коронавируса прошли почти 120 тысяч человек. Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, когда могут отменить ограничения в Ростовской области.