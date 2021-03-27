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Posted 27 марта 2021, 08:39

Published 27 марта 2021, 08:39

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Города, которые атаковал коронавирус, назвали в Ростовской области

27 марта 2021, 08:39
В Ростовской области в 49 городах и районах подтвердили новые случаи заражения коронавирусом, заявили в облправительстве.

Заболели 244 человека в Ростове, Шахтах, Новочеркасске, Батайске. Есть подтвержденные случаи в Тацинском, Цимлянском районах, Гуково и Зверево.

Выздоровели за этот период 274 человека, скончались 10 женщин и 14 мужчин. Им было от 53 до 88 лет.

Всего в области выявили 79872 случая заражения, вылечились 71606 граждан. Умерли 3508 местных жителей.

Всего в регионе вакцинацию против коронавируса прошли почти 120 тысяч человек. Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, когда могут отменить ограничения в Ростовской области.

#Общество#Новости
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