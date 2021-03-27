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Posted 27 марта 2021, 11:01

Published 27 марта 2021, 11:01

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

О погоде в Ростовской области в апреле рассказали синоптики

27 марта 2021, 11:01
В апреле в Ростовской области потеплеет до +19 С, сообщила заместитель начальника регионального гидрометцентра Виктория Антоненко.

Как пишет rostov.ru, в апреле температура воздуха будет в пределах нормы, а осадков ожидается меньше.

В первые десять дней в регионе будут идти дожди, температура воздуха днем +9...+15 С, ночью +2...+9 С, в крайних северных районах возможны заморозки до -2 С.

После 10 апреля в регионе установится солнечная теплая погода без осадков. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +13...+19 С, ночью +6...+11 С.

В последние выходные марта в региона будет дождливо.

#Общество#Новости
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