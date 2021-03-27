О погоде в Ростовской области в апреле рассказали синоптики

Posted 27 марта 2021, 11:01
Published 27 марта 2021, 11:01
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Как пишет rostov.ru, в апреле температура воздуха будет в пределах нормы, а осадков ожидается меньше.
В первые десять дней в регионе будут идти дожди, температура воздуха днем +9...+15 С, ночью +2...+9 С, в крайних северных районах возможны заморозки до -2 С.
После 10 апреля в регионе установится солнечная теплая погода без осадков. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +13...+19 С, ночью +6...+11 С.
В последние выходные марта в региона будет дождливо.