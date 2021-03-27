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Posted 27 марта 2021, 09:05

Published 27 марта 2021, 09:05

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

В Ростове подсчитывают погибшую рыбу после аварии на Северном водохранилище

27 марта 2021, 09:05
В Ростове-на-Дону специалисты Росрыболовства приступили к подсчету погибших биоресурсов в результате нештатной ситуации на Низовом (Северном) водохранилище, говорится в сообщении регионального Минприроды.

Напомним, что во время сброса воды из Низового водохранилища в результате нештатной ситуации большое количество рыбы оказалось за пределами водного объекта. Ростовчане воспользовались этим и начали бесконтрольно вылавливать рыбу, используя сачки и подсадки. Многие из них в разы превысили суточную норму вылова.

Для контроля ситуации на место прибыли сотрудники Росрыболовства и отряды полиции. Они заставили горожан выпустить рыбу из мешков обратно в воду. Тех, кто сопротивлялся и пытался скрыться с уловом, оштрафовали.

Сейчас специалисты проводят отборы проб, а также производят подсчет погибших водных биоресурсов для последующего расчета причиненного им ущерба.

#Общество#Новости
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