В Ростове подсчитывают погибшую рыбу после аварии на Северном водохранилище

Напомним, что во время сброса воды из Низового водохранилища в результате нештатной ситуации большое количество рыбы оказалось за пределами водного объекта. Ростовчане воспользовались этим и начали бесконтрольно вылавливать рыбу, используя сачки и подсадки. Многие из них в разы превысили суточную норму вылова.