Заплыв по луже на резиновой лодке устроили жители Таганрога

Posted 27 марта 2021, 12:36
Published 27 марта 2021, 12:36
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Вечером 26 марта двое таганрожцев на резиновой лодке плавали по луже, уже ставшей символом города. Топить этот участок Чехова начало несколько лет назад, после дождей здесь образовывается настоящее море.
Это не единственная знаменитая лужа Таганрога, вторая, «градообразующая», находится на улице Петровской.
«Кто-то уже бизнес наладил, переправу открыл, лихо, молодцы», — пошутил один из пользователей. «Какой же прекрасный город. Вроде в Таганроге живешь, а вроде Венеция. Гондолы с гондольерами», — поддержал другой горожанин.