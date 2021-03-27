Жителя Ростовской области арестовали за убийство 39-летней женщины

Posted 27 марта 2021, 06:07
Published 27 марта 2021, 06:07
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Напомним, что 39-летняя женщина 30 декабря 2020 года не вернулась домой, после чего начался ее розыск. Найти ее не удалось, из-за чего завели уголовное дело.
Тело обнаружили только 19 марта в акватории реки Средний Егорлык. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего мужчину.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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