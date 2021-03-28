Аллею спортивной славы открыли в парке Левобережный в Ростове

Posted 28 марта 2021, 15:09
Published 28 марта 2021, 15:09
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Мероприятие прошло в рамках Года спорта, объявленного в Ростове. Новую аллею посвятили спортсменам, которые сумели прославить город, в котором родились или тренировались. В честь них высадили 20 сосен
По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко тысячи юных ростовчан занимаются различными видами спорта и они продолжают спортивные традиции Ростова-на-Дону. Он пожелал им новых достижений, а их тренерам и наставникам удачи.
В настоящее время в парке установлено 29 спортивных объектов, среди которых волейбольные и игровые площадки, теннисные корты, велодорожка, а также тренажерный комплекс. В непосредственной близости от Левобережного находится стадион «Ростов-Арена».
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